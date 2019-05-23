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أطعمة تجعل قلبك في حالة مثالية


أطعمة تجعل قلبك في حالة مثالية
2019/05/23 | 16:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة 

يمكنك امتلاك قلب صحي، باتباع بعض العادات الغذائية، التي تعتمد على تناول أطعمة تمنحك القدر ...

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