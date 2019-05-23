2019/05/23 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحصلت الغدير على نسخة من المرسوم الجمهوري رقم 28 والذي صدر اليوم الخميس، 23 أيار 2019، ونص على تعيين منصور مرعيد عطية الجبوري بمنصب محافظ نينوى على أن ينفذ المرسوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.وكان مجلس محافظة نينوى صوت، في 13 أيار 2019، على تولي منصور المرعيد منصب المحافظ بحصوله على 28 صوتا.انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة/ رئيس الجمهورية يصادق على تولي المرعيد محافظا لنينوى ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة/ رئيس الجمهورية يصادق على تولي المرعيد محافظا لنينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).