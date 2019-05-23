بالوثيقة.. جنح الرصافة تصدر حكماً لصالح حنان الفتلاوي بشأن دعوى تشهير

2019/05/23 | 16:51

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بغداد - سكاي عراق

اصدرة محكمة جنح الرصافة حكم ضد المدانه ((سهيلة عباس حمزة حسين)) بدفع غرامة ماليه مقدارها مليون دينار ، وفق احكام المادة 434 ق ع ، عن شكوى المشتكية (حنان سعيد محسن ) .

واضافة الوثيقة , عند عدم الدفع حبسها حبسا بسيطاً لمدة اربعة اشهر.

وبين الوثيقة , منح الحق للمشتكية بمراجعة المحاكم المدنية للمطلبة بالتعويض.

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