البنك المركزي : استمرار تزويد المصارف بالفئات الصغيرة من العملة

2019/05/23 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد البنك المركزي العراقي، الخميس، انه مستمر بتزويد المصارف بالفئات الصغيرة من العملة.

وقال البنك في بيان تلقى سكاي عراق نيوز نسخة منه انه "مستمر بتزويد المصارف كافة بالفئات الصغيرة من العملة العراقية".

وأضاف المصرف أن "تزويد هذه العملة تتم عن طريق سحب المبالغ من الارصدة الخاصة بالمصارف الموجودة في البنك المركزي".

يذكر ان البنك المركزي العراقي طبع كميات كبيرة من العملات النقدية الصغيرة خلال الفترة الماضية بعد ان تُلف معظمها ورفض الكثير من المواطنين التعامل بها.

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