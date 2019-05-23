مجلس التنسيق العراقي السعودي يقر عددا من التوصيات بينها توحيد الاجراءات الكمركية

2019/05/23 | 16:52

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الاقتصاد نيوز - بغداد

عقد مجلس التنسيق العراقي السعودي، الخميس، جلسته الثامنة، وفيما اكد الأمين العام رؤية الحكومة في وضع العراق ضمن دوائر اقتصادية واسعة، قرر توحيد الاجراءات الكمركية.

وناقش المجلس اثناء جلسته الثامنة التي عقدت بمبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان الخطوات المقبلة لعمل المجلس.

وجاء في جدول اعمال الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، تثبيت مجموعة من التوصيات المهمة والمتعلقة بتنفيذ الفعاليات والأنشطة المشتركة بين العراق والسعودية، في ظل الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعها الجانبين، لزيادة حجم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

واكد الأمين العام لمجلس الوزراء على أهمية عقد اجتماعات مكثفة للجان، وتزويد الأمانة العامة بتوصياتها لمتابعتها ووضعها ضمن الإطار العام لعمل المجلس، لافتاً الى ان رؤية الحكومة الحالية تتجه نحو تحديد الأولويات ووضع العراق ضمن دوائر اقتصادية واسعة.

وأوصى المجلس اثناء مراجعته عمل اللجان المعنية بإكمال متطلبات تنفيذ مذكرات التفاهم لأهميتها في تحقيق التنمية بمختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية، فضلاً عن مجالات الطاقة والنقل والتعليم والشباب والرياضة وغيرها من المجالات التي جرى الاتفاق عليها.

واقر المجلس عدداً من التوصيات بينها إجراءات الجانب العراقي بشأن المنافذ الحدودية وتحديد موقع انشاء الملعب الرياضي المهُدى من السعودية وتوحيد الإجراءات الكمركية.

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