محافظ كركوك السابق: ما حصل لي سببه العبادي

2019/05/23 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، اليوم الخميس، انه حر طليق حالياً في بيروت ، وذلك بعد ورود انباء عن احتجازه من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول” بمطار رفيق الحريري بناءً على طلب من الحكومة المركزية العراقية.

ونقلت وسائل اعلام كردية عن كريم قوله تابعته “الاتجاه برس” : ما حدث لا علاقة له بالإنتربول، الأمر مرتبط بدعوى رفعتها حكومة “رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي” الى الدول العربية، وليس لها أي تأثير”.

وتابع “لا توجد اي مشاكل تعيق سفري، سبق أن سافرت ولمرات عدة الى الخارج”.

وذكرت مصادر صحفية عربية ولبنانية ان ” السلطات الأمنية اوقفت في مطار بيروت ، الثلاثاء 21 ايار 2019، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم في مطار رفيق الحريري ، قبل أن يتم تسليمه إلى القضاء اللبناني الذي أطلق سراحه ، الاربعاء 22 ايار 2019، لكن منعه من السفر، وصادر جواز سفره الأميركي بانتظار أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي إلى السلطات اللبنانية”.

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