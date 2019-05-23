الحزب الديمقراطي يؤكد توسط بارزاني لإعادة نجم الدين كريم الى أربيل

2019/05/23 | 16:52

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أكد مسؤول المكتب السياسي لحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، اليوم الخميس، أن زعيم حزبه مسعود بارزاني، ورئيس وزراء كردستان نجيرفان بارزاني توسطا لإعادة محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم الى اربيل بعد احتجازه في بيروت.

وقال ميراني في تصريح صحفي إن “اعتقال نجم الدين وسجنه في بيروت غير مبرر، واذا كان سبب احتجازه من اجل قضايا الفساد المتهم بها فيفترض على الحكومة العراقية اعتقال جميع المسؤولين السابقين المتهمين بذات القضايا”، لافتا الى أن “بارزاني ونجيرفان كثفا جهودهما الداخلية الخارجية للإفراج عن نجم الدين كريم”.

واضاف أنه “اذا كان الاعتقال بسبب الاستفتاء ورفع علم الاقليم فوق دوائر محافظة كركوك، فنحن وجميع الكرد من الشرفاء مذنبون ليأتوا لاعتقالنا”.

ولفت ميراني الى أن “الدفاع عن نجم الدين وعن اي كردي هو من واجبنا” حسب تقديره.

وكان مصدر سياسي في كردستان، قد كشف، امس الأربعاء، عن قيام رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني بالتدخل بتكليف من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، لمنع جلب نجم الدين الكريم محافظ كركوك السابق الى بغداد بعد احتجازه في بيروت من قبل شرطة الانتربول.

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