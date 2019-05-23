2019/05/23 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اول تصريح للمرعيد بعد تسلمه المنصب: سنوفر خدمات لأهل الموصل وكالة خطوة برس.

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