الملك عبدالله الثاني: القضية الفلسطينية على رأس الاولويات الاردنية

2019/05/23 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اليوم أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة ودوما على رأس الأولويات الأردنية.وشدد الملك عبدالله الثاني خلال لقائه اليوم بالعاصمة عمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على وقوف الأردن بكل طاقاته وإمكاناته إلى جانب الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران […]

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