محافظ الموصل الجديد: الله يشهد ان المنصب ليس هدفي

2019/05/23 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اكد محافظ الموصل الجديد منصور المرعيد، الخميس ان المحافظة ستشهد حملة اعمار واسعة وسريعة لإغاثتها من الدمار واعادة الحياة الى طبيعتها، فيما أشار الى ان المنصب ليس هدفه بل خدمة اهل الموصل على حد قوله، وذلك في اول تصريح له عقب تسنمه منصب محافظ نينوى.وقال في بيان تلقته “خطوة برس” ان

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