رئيس الجمهورية يزور الأردن اليوم لبحث أوضاع المنطقة

2019/05/23 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، الخميس، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح سيتوجه إلى الأردن اليوم في زيارة رسمية.

وذكرت الوكالة، أن “الرئيس صالح سيبحث مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون وتفعيل الاتفاقيات بين بغداد وعمان”.

وأضافت، أنه ستتم أيضاً، “مناقشة التطورات والاوضاع في المنطقة على خلفية تصاعد التوتر الايراني – الاميركي”.

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