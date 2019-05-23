نائب يدعو رئيس الوزراء لعقد جلسة استثناية لمناقشة انعكاسات توترات المنطقة على البلاد

2019/05/23 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

دعا رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثناية لمناقشة تصاعد حدة التوترات في المنطقة وانعاكاساتها على البلاد.

وقال في بيان لمكتبه حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، : إن ارتفاع وتيرة التصريحات وزيادة حدة التوترات بين إيران وإمريكا يجب أن يأخذ حيزاً هاماً من اهتمامات الحكومة الاتحادية ، لافتاً إلى انه في حال وقوع الصدام المسلح فإن العراق سيكون أكبر المتضررين.

وأضاف: إننا ‏لا نسمح بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الخصوم ومنطلقاً لاستهداف الشعوب ، منوهاً إلى أهمية أن تتعامل بحذر وتتعاطى مع كل الاحتمالات.

ودعا رئيس مجلس الوزراء “عادل عبدالمهدي” إلى عقد جلسة استثناية تخصص لمناقشة الوضع الراهن ، مؤكداً على ضرورة السعي لوضع خطة طوارئ محكمة لمجابهة أي طارئ يحصل.

وتابع: لابد في هذه المرحلة الحرجة من الاسراع بتأهيل المنافذ الحدودية ، مشدداً على أهمية التنسيق مع اقليم كردستان لإيجاد البدائل عن خطوط الاستيراد والتصدير وخصوصاً تصدير النفط فضلاً عن اعادة النظر بخطوط التصدير عبر المنافذ الشمالية إتجاه تركيا.

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