خاص | دولة القانون: الاقليم يتجاهل قرارات الحكومة ويتمادى على الموازنة

2019/05/23 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاص

طالب ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باتخاذ اجرءات سريعة وملزمة للاقليم للالتزام ببنود الموازنة العامة للبلاد.

وقال النائب عن الائتلاف عبد السلام المالكي في تصريح لـ”الاتجاه برس”،اليوم الخميس، ان “حكومة الاقليم لم تلتزم بما جاء ببنود الموازنة العامة التي اقرها البرلمان ، مشيرا الى ان اربيل تتجاهل قرارات الحكومة المركزية من خلال تماديها بعدم دفع مستحقات النفط”.

ومضى يقول ، ان”حكومة الاقليم تتمادى على بنود الموازنة ولم تلتزم بدفع مستحقات من النفط ، داعيا رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات سريعة لحسم الامر”.

واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون ، ان “الاقليم تسلم مبالغ الاشهر الاربعة الاولى من هذا العام وعلى الحكومة ان تحاسب اربيل على اموال النفط ، منوها الى ان وزير المالية يدفع مستحقات الاقليم على حساب المحافظات المنكوبة التي تعاني من الفقر والاهمال”.

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