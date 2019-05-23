الجبهة التركمانية توجه سؤالا الى رئيس الوزراء بشأن اعتقال محافظ كركوك السابق

2019/05/23 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وجهت الجبهة التركمانية العراقية، سؤالا الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بشأن قضية اعتقال محافظ كركوك السابق في بيروت.





وقال رئيس الجبهة النائب ارشد الصالحي في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “قدمت الجبهة التركمانية العراقية سؤالا برلمانيا الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عن قضية اعتقال المحافظ السابق نجم الدين كريم من قبل الانتربول في مطار بيروت الدولي”.





وتساءلت الجبهة، “هل سيتم اعادته الى العراق ، وهل هنالك وساطات حكومية لاطلاق سراحه، وان القضايا المتعلقة فيها قضايا فساد مالي ونزاهة وقضية تمس الامن القومي العراقي”.

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