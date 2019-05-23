بالوثيقة.. جمع تواقيع نواب لتعديل قانون نقابة الاكاديميين

2019/05/23 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قدم النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، طلبا موقعا من ٥٥ نائباً لتعديل قانون نقابة الاكاديميين العراقيين رقم 61 لسنة 2017.

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