سائرون تطالب بإضافة الخدمة الإلزامية الى الموظفين

2019/05/23 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت كتلة صادقون، اليوم الخميس، طلبا الى البرلمان تروم فيه أضافة الخدمة العسكرية الإلزامية الى سنوات عمل موظفي دوائر الدولة لغرض العلاوة والترفيع والترقية.وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية وجيه عباس في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان، إن "كتلة صادقون تقدمت بطلب لرفع الغبن عن الموظف الذي قضى سنين من عمره في الخدمة الإلزامية".

وأضاف، أن "الطلب تضمن اضافة الخدمة الالزامية للموظف لأغراض العلاوة والترفيع والترقية".



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