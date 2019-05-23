نائبة: نرفض الإعتداء على المواطنين وقمع تظاهراتهم من قبل حمايات مدير نفط البصرة

2019/05/23 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعربت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري، عن رفضها ماحصل من إعتداء على المواطنين وقمع تظاهراتهم من قبل حمايات مدير شركة نفط البصرة.





وقالت النائبة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تابعنا بإهتمام بالغ ما تعرض له المتظاهرون الذين يطالبون بفرص عمل تؤمن لهم حياتهم أمام شركة نفط وبهذه المناسبة فإننا نرفض ما حصل من إعتداء على المواطنين وقمع تظاهراتهم من قبل حمايات مدير شركة نفط البصرة”.





وأضافت، “وجهنا كتابا رسميا لوزير النفط بفتح تحقيق عاجل بالموضوع ومحاسبة المقصرين، في الوقت الذي يعاني فيه شباب البصرة من البطالة ووجود آلاف العاطلين عن العمل في البصرة نستغرب من الأسلوب القمعي الذي ينتهج في اسكات الاصوات البصرية المطالبة بابسط الحقوق وخصوصا التشغيل في شركات جولات التراخيص التي تستنزف البصرة وخيراتها النفطية وتشغل عمالة أجنبية ومن خارج المحافظة”.

وتابعت.



إن “حق التظاهر السلمي، وفقا لما جاء بالمادة (38) من الدستور العراقي اقرت حقوق المواطنين بالمطالبة بالحقوق وما وجدناه من قمع وإطلاق النار على أبناء البصرة يوم امس يستدعي الوقوف ومحاسبة المقصرين وخصوصا من أمر بإطلاق النار وهذا التحقيق سيتم وسنتابع محاسبة المقصرين وفقا للقانون”.





وأكدت البجاري، ان “احتياجات الشركات النفطية من العمالة نصت عليه عقود جولات التراخيص وكفلت نسبة توفر العمالة العراقية وخصوصا من مناطق الإنتاج النفطي وفي هذا الإطار طالبت الشركات بتطوير الشباب ليكون قادرا على تلبية الاحتياجات التدريبية”.





وبينت، انه “من المستغرب أن شركة النفط بالتعاون مع ديوان محافظة البصرة أقامت دورات ليست بمستوى الأداء والحاجة واليوم بعد تخرج الدورات يقمعون لمطالبتهم بابسط الحقوق”.

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