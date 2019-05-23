مصادر مطلعة تكشف عن أسماء المصوتين على إقالة الطريحي

2019/05/23 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن أسماء الأعضاء المصوتين على إقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي.

وقالت المصادر إن "الأعضاء الذين صوتوا، اليوم، على

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