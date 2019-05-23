كلية الإعلام تنضم ندوة بعنوان “دور أساتذة الجامعات في تعزيز مفهوم التعايش السلمي لدى الطلبة”

2019/05/23 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..نظمت وحدة الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي في كلية الإعلام – جامعة بغداد, ندوة علمية بعنوان “دور أساتذة الجامعات في تعزيز مفهوم التعايش السلمي لدى طلبة الجامعات”.وكانت الندوة بإشراف مدير وحدة الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي، والتدريسية في قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام – جامعة بغداد، الدكتورة رنا الشجيري وبدعوة من قبلها لبعض أساتذة […]

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