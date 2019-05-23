2019/05/23 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت أدارة محافظة ديالى باستنفار كافة الجهود للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين في المحافظة، فيما قررت تشكيل لجان تحقيق بحق المقصرين في قضية الحرائق .وقال مصدر حكومي في ديالى لمراسل وكالة وطن للانباء :” ان محافظ ديالى مثنى التميمي وجه كتابا رسميا إلى الوحدات الادارية باستنفار كافة الجهود البشرية والآلية بالتعاون مع فرق الدفاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تستنفر جهودها لدرء خطر حرائق البساتين والمحاصيل الزراعية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تستنفر جهودها لدرء خطر حرائق البساتين والمحاصيل الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).