المرعيد : مسؤولياتنا كبيرة وسنرد على المشككين بالمواقف وسنثبت للجميع ان ولاءنا للعراق ونينوى

2019/05/23 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن محافظة نينوى منصور المرعيد ان المحافظة ستشهد حملة اعمار واسعة وسريعة لإغاثتها من الدمار واعادة الحياة الى طبيعتها وعودة جميع المهجرين ، مشددا على ان ” مسؤولياتنا كبيرة وسنرد على المشككين بالمواقف وسنثبت للجميع ان ولاءنا للعراق ونينوى “.وقال المرعيد في بيان رسمي عقب مصادقة رئيس الجمهورية على انتخابه محافظا لنينوى […]

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