2019/05/23 | 17:16

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بالصور..



العثور على اسلحة واعتدة تابعة لارهابيي داعش في ديالى

الخميس

23

ايار

2019 :

04:59 pm

28

بعد ورورد معلومات بوجود مضافات تابعة الى عصابات داعش الارهابية في

محافظة ديالى منطقة الداينية وبعد استحصال الموافقات القضائية

والقانونية تم تشكيل فريق عمل من قبل فرقة الرد السريع الساعة 300 من

يوم 23/5/2019 شرعت قوة من استخبارات اللواء الاول رد سريع وقوة من

الفوج الثاني اللواء الاول رد سريع والانتقال الى المكان وبلفعل تم

العثور على مضافتين المدرجة ادناه1- جليكان c4 عدد (3)2-عبوة ناسفة معدة للتفجير عدد (2)3-عبوة ناسفة غير معدة عدد (2)4-صاروخ بازوكة عدد (1)5-قنبرة هاون 81 ملم عدد (3)6-قنبرة هاون 120 ملم عدد (7)7-قنبرة هاون 60 ملم عدد (7)8-راس تصادم عدد (12)9-حشوة بارود عدد (10) كيس10-صاروخ محلي الصنع عدد (1)11-سلاح BKC عدد (1) 12-بندقية كلاشنكوف عدد (3)13-جهاز اتصال ايكون عجلة14-جهاز ايكوم محمول عدد (2)15-اريل اتصال عدد (3)16-شريط BKC عدد (2)17-جعبة عسكرية عدد (3)18-مخازن بندقية كلاشنكوف عدد(6)19-رمانة يدوية عدد (4

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