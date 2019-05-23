مفتشية الداخلية: 467 حالة فساد اداري ومالي في دوائر الوزارة خلال نيسان

2019/05/23 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت اللجان والمفارز التفتيشية التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في بغداد والمحافظات من اكتشاف 467 حالة فساد اداري ومالي في دوائر ومفاصل الوزارة خلال شهر نيسان المنصرم من العام الجاري 2019.

وذكر بيان لمكتب المفتشية، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" لجانه ومفارزه التفتيشية التابعة لمديرية التفتيش والعاملة في مكاتبه ببغداد تمكنت من رصد 218 حالة فساد اداري و 28 حالة فساد مالي، فيما تمكنت مفارز ولجان المديرية في مكاتبها في المحافظات من اكتشاف 201 حالة فساد اداري و 20 حالة فساد مالي".وبيّن التقرير أن" مؤشرات الفساد الاداري التي اكتشفتها مكاتب بغداد تمثلت بـ 171 حالة اهمال، و 23 حالة استغلال وظيفي، و 22 حالة تزوير، وحالتي سوء استخدام للسلطة.



فيما كانت مؤشرات الفساد المالي المكتشفة ببغداد أيضا، 13 حالة هدر بالمال العام، و 6 حالات اختلاس، و 3 حالات رشوة ومثلها سرقة فضلاً عن 3 حالات اخفاء مواد".وأضاف التقرير أن" مؤشرات الفساد الاداري التي اكتشفتها مكاتب المحافظات تمثلت بـ 155 حالة اهمال، و 19 حالة استغلال وظيفي، و 18 حالة سوء استخدام للسلطة، و 9 حالات تزوير".وأشار الى أن" مؤشرات الفساد المالي المكتشفة من مكاتب المحافظات كانت ، 13 حالة هدر بالمال العام، و 5 حالات سرقة، وحالتي إخفاء مواد".الى ذلك أوضح التقرير الى أن" مجموع الأنشطة التفتيشية التي نفذتها مكاتب المفتش العام في بغداد والمحافظات خلال شهر نيسان المنصرم بلغت 416 نشاطاً".انتهى

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