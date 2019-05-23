البرلمان يُنهي القراءة الاولى للتعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/05/23 | 17:16

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب علي جاسم الحميداوي، عضو كتلة الحكمة، الخميس، بإرسال وفود عراقية مشكلة من الحكومة والبرلمان، إلى واشنطن وطهران لتطويق الأزمة.

وقال الحميداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في ظل التداعيات الاخيرة

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس النواب، الخميس، على قانون الادارة المالية الاتحادية، في جلسته الـ21 المنعقدة اليوم برئاسة محمد الحلبوسي.

وقال مصدر نيابي، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على قانون الادارة المالية الاتحادية".

بغداد اليوم _ متابعة

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بـ"استفزاز" إيران من أجل دفعها إلى مواجهة مباشرة "قد تؤدي إلى عواقب وخيمة".

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