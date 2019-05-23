ايران تعتقل اكثر من 400 كوردي وتحذر الالاف رفضوا صيام رمضان

2019/05/23 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مساعد قائد قوى الأمن الداخلي للشؤون الاجتماعية في محافظة كرمانشاه الكوردية محمد رضا آموئي، اليوم الخميس عن اعتقال 412 شخصًا جاهروا الإفطار في نهار رمضان.ووفقًا لوکالة أنباء "مهر"، قال مساعد قائد قوى الأمن الداخلي للشؤون الاجتماعية في محافظة كرمانشاه أيضًا إن قوات الشرطة نبهت على 569 سائقًا داخل المدينة بسبب "الإفطار في نهار رمضان"، وأوقفت سيارات 49 من هؤلاء السائقين، بسبب "عدم الاهتمام بالتنبيه".وقد أعلن محمد رضا آموئي، في مؤتمر صحافي، عن إحصاء من تم "التنبيه عليهم" من مواطني كرمانشاه، وقال: "منذ بداية شهر رمضان حتَّى الآن، تم تنبيه وتوجيه 2.102 شخص من المواطنين الذين أفطروا في نهار رمضان، وقد تعهد 1.731 شخصًا منهم باحترام التنبيه".يشار إلى أن جزءًا آخر من تقرير مساعد قائد قوى الأمن الداخلي للشؤون الاجتماعية في محافظة كرمانشاه، تمحور حول "التنبیه على 800 محل، خلال النصف الأول من رمضان"، حيث أشار التقرير إلى إغلاق "87 محلا" بحكم قضائي، بسبب "عدم الاهتمام بتنبیهات الشرطة".وفي الوقت نفسه، أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في إسلام آباد غرب، وهي مدينة أخرى في محافظة كرمانشاه، أنه "منذ بداية شهر رمضان، تم إغلاق 23 محلاً متجاوزًا في المدينة بسبب عدم مراعاة حرمة هذا الشهر".ووفقًا لقائد قوى الأمن الداخلي في مدينة إسلام آباد غرب، فإن "برامج التفتيش ستستمر حتى نهاية شهر رمضان، وسيواجه أصحاب المحلات المنتهکة تصديًا صارمًا من الشرطة".

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