الاسيوي يطالب الاندية العراقية بتزويده بملفات تخص نظام التراخيص

2019/05/23 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، سيف عادل، ان الاتحاد الاسيوي امهل الاندية العراقية حتى نهاية شهر آيار الجاري لتزويده ببعض المتطلبات القانونية الخاصة بنظام التراخيص، مبيناً ان الاتحاد سيعاقب من يخالف هذه التعليمات.ووجه عادل رسالة الى اندية الدوري الممتاز، حصلت وكالة نون الخبرية، على نسخة منها، أنه "اشارة الى رسالة الاتحاد الاسيوي المرفق ادناه...يرجى تزويد الاتحاد الاسيوي قبل 30/5/2019 وباللغة الانكليزية الملفات التالية التي تخص المعيار القانوني في تراخيص الاندية والنادي الذي سوف يتخلف عن الارسال سوف يرسل اسم النادي بقائمة الى الاتحاد الاسيوي لغرض اصدار عقوبة بحق المخالف"واوضح أن "الاتحاد الاسيوي، طلب المتطلبات القانونية الخاصة بالاندية وهي: (الكيان القانوني L.4.1) ويشمل: اولاً، نسخة من النظام الداخلي للنادي، ثانياً شهادة تسجيل النادي، (ملكية النادي ومراقبتها L.4.2) ويشمل..اولاً الوضعية القانونية للنادي هل هو اتحاد او شركة، ثانياً قائمة بأسماء الهيئة الادارية مع الصفات، ثالثاً قائمة بأسماء الهيئة العامة مع الصفات".

واكمل انه "يرجى الالتزام وارسال المتطلبات باللغة الانكليزية وعلى فورمة النادي وبشكل جيد وبدون اخطاء".

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