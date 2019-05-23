البرلمان يصوت على تمثيل الأقليات في لجنة الشهداء والسجناء السياسيين

2019/05/23 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقل مراسل الغدير عن مصدر نيابي، إن "مجلس النواب عقد جلسته الـ21 من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي".أضاف أن أعضاء المجلس صوتوا على السماح بتمثيل المكونات المسيحين والايزيدين والصابئة المندائيين والكرد الفيليين في لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين إضافة الى عملهم في اللجان الرئيسية".انتهى.ص.هـ.ح.

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