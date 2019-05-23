عملية استخبارية نوعية  تطيح برؤوس اخطر خلية إرهابية في الانبار

2019/05/23 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، اختراق وتفكك خلية إرهابية والقبض على الرؤوس المدبرة لها، في محافظة الانبار.وقالت الوزارة في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة تمكنت بعملية نوعية وأستباقية وفق معلومات إستخبارية دقيقة، بالتعاون مع أستخبارات لواء المشاة 41 من أختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة […]

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