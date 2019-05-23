الغضبان يعلن توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط

2019/05/23 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان اليوم الخميس، توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط .

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