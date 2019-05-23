2019/05/23 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط عن توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط .جاء ذلك خلال لقائه ممثلين عن الخريجين المعتصمين امام مقر الوزارة .واكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان حرص الوزارة على توفير الدرجات الوظيفية الشاغرة للخريجين من اختصاص هندسة النفط […]

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