الاسيوي يمهل الاندية العراقية حتى نهاية ايار الجاري لتزويده بمتطلبات الرخصة

2019/05/23 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشف مدير لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، سيف عادل، ان الاتحاد الاسيوي أمهل الاندية العراقية حتى نهاية شهر آيار الجاري لتزويده ببعض المتطلبات القانونية الخاصة بنظام التراخيص، مبيناً ان الاتحاد سيعاقب من يخالف هذه التعليمات.وقال عادل في رسالة الى اندية الدوري الممتاز، اطلعت عليها/ المعلومة/، “اشارة الى رسالة الاتحاد الاسيوي […]

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