وزير العمل يبحث مع لجنة العمل النيابية آلية تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين

2019/05/23 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان مع اعضاء لجنة العمل النيابية آلية تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.وناقش الوزير خلال اللقاء ايضا الاجراءات والخطوات التي اتبعتها الوزارة ضمن ستراتيجيتها في الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة والباحثين عن العمل، وكيفية التوسع في تقديم الخدمات عن طريق تعديل القوانين النافذة لديها.واستعرض الوزير موضوع […]

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