2019/05/23 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تحتوي فاكهة الأفوكادو على عدد كبير من السعرات الحرارية، إذ يمد كل 100 غرام منه الجسم بأكثر من 140 سعرة حرارية.إلا أنّ الأفوكادو يساعد على الشعور بالشبع، لكونه غني بالألياف التي تعزز عملية المرور المعوي، ولهذا يمكن اعتماد تناوله كجزء من نظام تنحيف غذائي صحي ومتوازن شرط أن يتم الانتباه إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على فوائد الأفوكادو في انقاص الوزن وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على فوائد الأفوكادو في انقاص الوزن) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على فوائد الأفوكادو في انقاص الوزن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).