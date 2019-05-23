وزير المالية يخرق قانون الموازنة فيما يخض واردات نفط الاقليم

2019/05/23 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، الخميس، خرف وزير المالية لقانون الموازنة فيما يخص واردات نفط الاقليم.وذكر بيان للكلابي ان “وزير المالية خرق قانون الموازنة في فقرته العاشرة التي تلزم الإقليم تسليم الحكومة الاتحادية ما لايقل عن 250 الف برميل مقابل صرف مستحقات الإقليم”، مبينا ان “كتب وردت الى مجلس النواب من وزارة النفط تؤكد عدم التزام الإقليم بتسليم الواردات النفطية طيلة الأشهر الماضية”.

وبين ان “وزير المالية وخلال استضافته في مجلس النواب لم يكن وزيرا لكل العراق وانما مفاوض عن إقليم كردستان”، لافتا الى ان “وزير المالية حنث باليمين الدستورية بان يكون وزيرا لكل العراق واستغل منصبه”.

واشار الى ان “هناك خيارين قدمها أعضاء المجلس لوزير المالية وهو إعطاء فرصة للإقليم حتى نهاية الشهر السادس لتسليم مستحقات واردات النفط كافة، والخيار الثاني هو استجوابه واقالته في مجلس النواب”.

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