2019/05/23 | 18:18

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سالم : 4 دول تلتحق بالعراق للوساطة الدبلوماسية بين طهران وواشنطن

الخميس

23

ايار

2019 :

06:10 pm

23

اكد النائب عن تحالف البناء حسن سالم ان أربع دول أبدت رغبتها

بالانضمام الى جانب العراق للوساطة من اجل نزع فتيل التوتر وإنهاء

الأزمة القائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. سالم اشار الى إن المسؤولين في الكويت ابدوا رغبتهم اثناء زيارة عبد

المهدي بالمشاركة التي تقودها الحكومة العراقية في الوساطة بين طهران

وواشنطن لدفع مخاطر بين الطرفين ، فيما ابلغت سلطنة عمان ودولة قطر

العراق دعمهما لجميع التحركات الهادفة لتهدئة الوضع في الخليج والوصل

إلى حل سياسي وعدم الذهاب نحو الحرب ، مبينا أن الجانب التركي من

المؤمل أن يلتحق بتلك الدول خلال الأيام المقبلة وهنالك تشاور بين

أنقرة وبغداد بهذا الشأن”.واضاف سالم أن “الأيام المقبلة سيتم

خلالها إرسال وفود رفيعة المستوى من العراق وعدد من البلدان العربية

لكل من طهران وواشنطن لغرض التوسط وحل الأزمة العالقة بين

الطرفين.

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