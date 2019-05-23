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شاهد .. آفاق تتجول في سوق السراي اعرق الأسواق البغدادية


شاهد .. آفاق تتجول في سوق السراي اعرق الأسواق البغدادية
2019/05/23 | 18:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

شاهد ..

آفاق تتجول في سوق السراي اعرق الأسواق البغدادية

سوق السراي أحد اعرق الأسواق البغدادية الذي مازال يحتفظ بملامحه

وهويته التراثية.ماهر ميرزا تجول في هذا الشارع وعاد بالتقرير

التالي.تقرير : ماهر ميرزا

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