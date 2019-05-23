دراسة تكشف أثر السجائر الإلكترونية على راغبي ترك التدخين

2019/05/23 | 18:18

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بغداد اليوم _ متابعة

أثبتت دراسة حديثة، صحة وجهة نظر ملايين المدخنين حول العالم، بأن الاستعانة بالسجائر الإلكتر...





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