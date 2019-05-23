الاعلام الامني: انفجار عجلة مفخخة غربي محافظة الانبار

2019/05/23 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت خلية الاعلام الامني، انفجرا سارة مفخخة غربي محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" عجلة مفخخة نوع كيا حمل مركونة في منطقة الكرابلة بقضاء القائم غربي محافظة الانبار انفجرت عصر اليوم الخميس".واشار الى" اننا سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".وكان مصدر امني كشف {للفرات نيوز} عن، انفجار سيارة مفخخة على رتل عسكري تابع للحشد الشعبي في ناحية الكرابلة التابعة لقضاء القائم في الانبار، ما ادى الى استشهاد شخص واصابة اثنين اخرين بجروج متفاوتة".انتهى

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