القبض على مطلوبيين في المثنى

2019/05/23 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى:الفرات نيوز} ألقت مديرية شرطة قضاء الرميثة شمال شرق المحافظة {30 كيلو متر} مركز شرطة ثورة العشرين القبض على ثلاثة اشخاص مطلوبين للقضاء.

وذكر بيان لقيادة شرطة المثنى، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه،" حيث نفذوا في وقت سابق عملية سرقة في احد المناطق السكنية وسط المدينة المتهم الأول {ب- ع - ا} والمتهم الثاني {ب - ع - أ} تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وعترفوا بأنهم حاولوا السرقة وتصديق أقوالهم قضائيا وتم توقيفهم وفق أحكام المادة {446} من قانون العقوبات العراقي وإحالتهما إلى المحاكم المختصة لينالا جزاءهما العادل".واضاف" في سياق متصل ألقى مركز شرطة الجوادين القبض على المتهم {ع - م - س} لكونه مطلوب قضائيا في عدة دعاوى في المركز تم تدوين أقواله ابتدائيا وتصديقها قضائيا واوقف وفق أحكام القرار {154 لسنة 2001} اي التجاوز على الممتلكات العامة وإحالته إلى المحاكم المختصة لينال جزاءة العادل".انتهىبواسطة: محمود الاعاجيبي

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