أسعار النفط تعمق خسائرها لأكثر من 4%

2019/05/23 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس عمقت أسعار النفط من خسائرها لأكثر من 4% خلال تعاملات، اليوم الخميس، ليتراجع خام برنت دون مستوى 70 دولاراً للبرميل مع زيادة الإنتاج والمخزونات الأمريكية من النفط.وتأثرت أسعار الذهب الأسود سلباً بإشارات زيادة المخزونات والإنتاج في الولايات المتحدة من جانب، ومخاوف الطلب بفعل التوترات التجارية والبيانات الاقتصادية السلبية من جهة أخرى.

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