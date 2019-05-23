2019/05/23 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الغضبان يعلن توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط

23/05/2019 18:07:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .أ

اعلن وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، عن توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط.

وذكر بيان لـ الغضبان خلال لقائه ممثلين عن الخريجين المعتصمين امام مقر الوزارة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "الوزير حريصة على توفير الدرجات الوظيفية الشاغرة للخريجين من اختصاص هندسة النفط وذلك من اجل ان يحضى الجميع بفرص التعيين من دون استثناء ووفقا للتعليمات والضوابط الواردة في قانون الموازنة الاتحادية" .

واضاف الغضبان، ان "الوزارة قد عملت على توفير 300 فرصة عمل في الوقت الحالي بصيغة التعاقد مع شركة نفط البصرة وفق القرار 603 الذي يتساوي فيه المتعاقد مع الموظف المعين على الملاك بالامتيازات والحقوق"، مشيرا ان "المعيينين سيخضعون الى برنامج تدريبي مكثف لضمان حصولهم على الخبرات في مجال العمل في القطاع النفطي" .

واشار الغضبان الى ان "الوزارة قد وفرت في وقت سابق (501) فرصة عمل لخريجي كليات هندسة النفط قد تم توزيعهم على الشركات والتشكيلات النفطية وبحسب الحاجة وتوفر الشاغر الوظيفي"، مبينا انه "ستعمل الوزارة جاهدة لتعيين ما تبقى من الخريجين على مراحل وحسب ما يتوفر من درجات وظيفية وفق الضوابط والتعليمات" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الغضبان يعلن توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الغضبان يعلن توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).