مجلس النواب يرفع جلسته حتى إشعار آخر

2019/05/23 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، رفع الجلسة الـ21 إلى إشعار آخر.

وجاء ذلك بعدما شهدت الجلسة، التصويت على قانون الادارة المالية الاتحادية.

كما شهدت الجلسة، إنهاء القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ( 12) لسنة 2018.

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