وزير المالية يتراس الاجتماع الرابع لاعداد ستراتيجية الموازنة العامة للدولة 2020 ـ 2022

2019/05/23 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين اجتماعاً موسعاً للجنة الخاصة بأعداد ستراتيجية الموازنة العامة للدولة للسنوات 2020_2022.

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