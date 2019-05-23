استشهاد مدني بسقوط قذيفة هاون وسط ابو صيدا في ديالى

2019/05/23 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أفاد مصدر أمني، الخميس، باسشهاد مدني بسقوط قذيفة هاون، وسط ناحية أبو صيدا في محافظة ديالى.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قذيفة هاون سقطت على احدى الاراضي الزراعية في ناحية ابو صيدا في ديالى اسفرت عن استشهاد مدني كان قريبا من القذيفة”.وأضاف أن “القوات الامنية نقلت الجثة للطب العدلي فيما شنت قوة […]

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