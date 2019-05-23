السومرية نيوز تنشر نص قرار مجلس كربلاء باقالة الطريحي

2019/05/23 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، نص قرار مجلس محافظة كربلاء باقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وكان مجلس كربلاء صوت، في جلسة استثنائية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.

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