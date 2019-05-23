المركزي يؤكد استمرار تزويد المصارف بالفئات الصغيرة من العملة

2019/05/23 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال البنك في بيان تلقت الغدير، نسخة منه انه "مستمر بتزويد المصارف كافة بالفئات الصغيرة من العملة العراقية".وأضاف المصرف أن "تزويد هذه العملة تتم عن طريق سحب المبالغ من الارصدة الخاصة بالمصارف الموجودة في البنك المركزي".يذكر ان البنك المركزي العراقي طبع كميات كبيرة من العملات النقدية الصغيرة خلال الفترة الماضية بعد ان تُلف معظمها ورفض الكثير من المواطنين التعامل بها.

انتهى.ص.هـ.ح.

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