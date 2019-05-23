وزير النفط يوجه بتوفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط

واشار الغضبان الى ان "الوزارة قد وفرت في وقت سابق (501) فرصة عمل لخريجي كليات هندسة النفط قد تم توزيعهم على الشركات والتشكيلات النفطية وبحسب الحاجة وتوفر الشاغر الوظيفي"، مبينا انه "ستعمل الوزارة جاهدة لتعيين ما تبقى من الخريجين على مراحل وحسب ما يتوفر من درجات وظيفية وفق الضوابط والتعليمات".
يذكر ان عدداً من خريجي كليات هندسة النفط اعتصموا امام مقر وزارة النفط لغرض ايجاد فرص عمل اهم، فيما دعا الوزير الدوائر والشركات المعنية الى ضرورة النظر بطلبات المعتصمين والسعي الجاد لتوفير فرص العمل على الملاك او بصفة عقود.
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