2019/05/23 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط.وقال الغضبان خلال لقائه ممثلين عن الخريجين المعتصمين امام مقر الوزارة، إن "الوزارة حريصة على توفير الدرجات الوظيفية الشاغرة للخريجين من اختصاص هندسة النفط وذلك من اجل ان يحضى الجميع بفرص التعيين من دون استثناء ووفقا للتعليمات والضوابط الواردة في قانون الموازنة الاتحادية".واضاف الغضبان، خلال بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "الوزارة قد عملت على توفير 300 فرصة عمل في الوقت الحالي بصيغة التعاقد مع شركة نفط البصرة وفق القرار 603 الذي يتساوي فيه المتعاقد مع الموظف المعين على الملاك بالامتيازات والحقوق"، مشيرا ان "المعيينين سيخضعون الى برنامج تدريبي مكثف لضمان حصولهم على الخبرات في مجال العمل في القطاع النفطي".

واشار الغضبان الى ان "الوزارة قد وفرت في وقت سابق (501) فرصة عمل لخريجي كليات هندسة النفط قد تم توزيعهم على الشركات والتشكيلات النفطية وبحسب الحاجة وتوفر الشاغر الوظيفي"، مبينا انه "ستعمل الوزارة جاهدة لتعيين ما تبقى من الخريجين على مراحل وحسب ما يتوفر من درجات وظيفية وفق الضوابط والتعليمات".

يذكر ان عدداً من خريجي كليات هندسة النفط اعتصموا امام مقر وزارة النفط لغرض ايجاد فرص عمل اهم، فيما دعا الوزير الدوائر والشركات المعنية الى ضرورة النظر بطلبات المعتصمين والسعي الجاد لتوفير فرص العمل على الملاك او بصفة عقود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يوجه بتوفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يوجه بتوفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).