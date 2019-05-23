بـقايـا شـمـس

2019/05/23 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

د.سحر أحمد علي الحارة

الثّــرَى صَــار لـقلـبِي

قـاب قـوسـين وأقـربْ

لا أرى اليــنبـوع ثَـــرَّاً

لا أرى الشــلّال يـطربْ

ردَّنــي عــنّي، ولــكن

رِدَّهُ عــــنّي لأَهْـــربْ

فبقايا الشّــمس غَـرْباءُ

ولـيْلُ الشّــمس أغـرَبْ!

وغـمامُ الـرّوح يـهـمِي

نَـــهَراً أطـــيبَ أعــذَبْ

وسَـــــرابـات حــياتِي

تـرهب الحــبَّ وتـرغبْ

**

الهـوى يــنبض لا نَــوْءَ

ولا ضــوْءَ ..



وأعـــجَـب ْ!

ويــدي ترسم لا شِـيْءَ

ولا فــيْءَ ..



وأصــــعَبْ

فَـلْأَدَعْ تــفّاحـةَ الجـنّة

كل ُّ النّــاس ..



أشـــعَبْ

**

..كـيف يـا نـهرَ حـياتِي

صرْتَ منّي اليومَ تَشْرَب ْ؟

الظــِّبى تشـكو الظُّـبى

وزلالُ المــاء يـــنـضبْ

اعـذِريني ، يـا شـجوني

فســلامُ المـوتِ أطـيَب ْ!!

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