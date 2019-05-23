برلمان كوردستان يصدر توضيحا عن منع سكرتيرته من السفر الى تركيا

2019/05/23 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدر برلمان كوردستان، اليوم الخميس، توضيحا بشأن انباء منع سكرتيرة رئاسة المجلس منى قهوجي من السفر الى تركيا.وجاء في بيان لبرلمان كوردستان، ان هذا الخبر بعيد عن الحقيقة، موضحا ان منع سكرتيرة البرلمان الكوردستاني منى قهوجي يعود الى انها "كانت عضوا في المجلس الاعلي للاستفتاء".واشار البيان الى ان قهوجي كانت مرشحة الكتل التركمانية وتم انتخابها لمنصب سكرتيرة البرلمان بعد حصولها على 59 صوتا في جلسة البرلمان ليوم 18 / 2 / 2019 وحصلت على المنصب عن حصة المكون التركماني في كوردستان.

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