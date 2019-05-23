طعن لدى المحكمة الاتحادية بانتخاب رئيس لجنة الامن والدفاع.

وأضاف عليوي، أن “عدداً من النواب تقدموا أيضاً بطعن لدى المحكمة الاتحادية، بشأن انتخاب النائب عن تحالف سائرون، محمد رضا رئيساً للجنة الأمن، وخلال اليومين المقبلين سيصل إلينا رد الاتحادية”.
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، قد كشفت الثلاثاء (7 أيار الجاري) وجود اعتراض من قبل كتلة صادقون، على اختيار رئيس اللجنة.
وقال عضو اللجنة عباس سروط، إن “كتلة صادقون النيابية اعترضت على انتخاب النائب من تحالف سائرون محمد رضا رئيساً للجنة الأمن من الجانب القانوني، لأن الانتخاب يجب أن يكون بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة”.
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