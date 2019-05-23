طعن لدى المحكمة الاتحادية بانتخاب رئيس لجنة الامن والدفاع.

2019/05/23 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، تقديم عدد من النواب طعناً بجلسة انتخاب النائب عن تحالف سائرون، محمد رضا، رئيساً للجنة الأمن والدفاع.وقال النائب عن التحالف، كريم عليوي، في حديث صحفي إن “رئاسة لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لم تحسم لغاية الآن”، مبيناً أن “رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي أبلغ بأن انتخابات لجنة الأمن سيتم اعادتها بسبب اشكالات قانونية ومخالفات”.

وأضاف عليوي، أن “عدداً من النواب تقدموا أيضاً بطعن لدى المحكمة الاتحادية، بشأن انتخاب النائب عن تحالف سائرون، محمد رضا رئيساً للجنة الأمن، وخلال اليومين المقبلين سيصل إلينا رد الاتحادية”.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، قد كشفت الثلاثاء (7 أيار الجاري) وجود اعتراض من قبل كتلة صادقون، على اختيار رئيس اللجنة.

وقال عضو اللجنة عباس سروط، إن “كتلة صادقون النيابية اعترضت على انتخاب النائب من تحالف سائرون محمد رضا رئيساً للجنة الأمن من الجانب القانوني، لأن الانتخاب يجب أن يكون بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة”.

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